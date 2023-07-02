Агент Николсона сообщил, что игрок может пропустить начало сезона

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, когда игрок вернется в расположение московского клуба.

«У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Все зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернется 1 августа. Поэтому, Шамар может пропустить начало сезона», - приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 21 июля.

В первом туре «Спартак» встретится с «Оренбургом».

В минувшем сезоне Николсон принял участие в 22 встречах в РПЛ, забив три гола и отдав одну голевую передачу.