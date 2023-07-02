«Манчестер Сити» предлагает 90 миллионов фунтов за Френки де Йонга

26-летний нидерландский футболист Френки де Йонг, выступающий за «Барселону» на позиции полузащитника, может перебраться в «Манчестер Сити».

Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно данным источника, руководство «Манчестер Сити» приняло решение сделать запрос на покупку де Йонга после отказала от приобретения Деклана Райса из «Вест Хэма», который, вероятнее всего, перейдет в «Арсенал».

Также источник сообщает, что «горожане» готовы заплатить за нидерландского полузащитника 90 млн фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Френки де Йонг провел 43 встречи за каталонский клуб, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.