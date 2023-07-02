Тренер «Динамо» Личка оценил игру Сазонова и Гагнидзе за сборную Грузии на молодежном Евро-2023

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что следил за матчами сборной Грузии на молодежном чемпионате Европы 2023 года.

Отметим, что подопечные Рамаза Сванадзе дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Израилю в серии пенальти. В составе национальной команды выступали два футболиста бело-голубых, а именно защитник Саба Сазонов и хавбек Лука Гагнидзе.

– Да, я смотрел вчера этот матч. Саба сыграл всю игру, Лука тоже много отбегал. Как тренер я рад за них, поздравляю с таким мощным турнирном. Я уже общался насчет них с начальником команды, потом сам позвоню ребятам, чтобы они побыли дома, отдохнули и в следующий понедельник у них будет медосмотр. Сейчас будет новый сезон, надо будет готовиться. После чемпионата Европы они могли устать, – передает слова Лички корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Напомним, что молодежный Евро проходит в Грузии и Румынии. Помимо Израиля, в полуфинал турнира вышла сборная Испании.

Еще два четвертьфинальных матча состоятся сегодня, 2 июля. Франция сыграет против Украины, а Англия встретится с Португалией.