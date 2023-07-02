Круговой рассказал, страдают ли русские игроки «Зенита» от засилья бразильцев в клубе

Российский защитник «Зенита» Даниил Круговой оценил засилье бразильцев в составе команды.

Отметим, что на данный момент за клуб из Санкт-Петербурга выступают восемь представителей южноамериканского государства: Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Малком, Роберт Ренан и Вендел.

«Нe вижу никаких проблeм! Русские игроки есть! Скоро будeт 50 на 50? Уже было тaкое. Хорошо ли это? А почему нeт!? Есть куда прибaвлять и от кого прибавлять! Конкурeнция сильная!» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Кругового.

Добавим, что ближайшую игру «Зенит» проведет 4 июля. Команда Сергея Семака сыграет в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».