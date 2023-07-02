Ринат Фахретдинов прокомментировал победу над Кевином Ли

Российский боец Ринат Фахретдинов, выступающий в промоушене UFC, поделился эмоциями после своего успеха в бою против Кевина Ли.

Напомним, что на турнире UFC Vegas 76 россиянин удушающим приемом заставил сдаться своего соперника в первом раунде.

«На первый взгляд Кевин показался мне большим и физически крепким. Но в очередной раз я убедился в правильности поговорки, чем больше шкаф — тем громче он падает. Я ощутил огромную силу в своих руках. Я изначально подозревал, что мне нужно просто в него попасть, и он упадет», — приводит слова Фахретдинова MMA Junkie.

На счету Рината Фахретдинов 24 боя, в которых он одержал 23 победы. Единственное поражение он потерпел в своем втором бою в 2013 году. Таким образом, стрик побед Фахретдинова составляет 22 боя подряд.