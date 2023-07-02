Совладелец «Интер Майами» рассказал, когда в клубе начали думать о приглашении Месси

Совладелец «Интер Майами» рассказал, как появилась идея пригласить в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

Отметим, что состояние кубинско-американского бизнесмена Хорхе Маса оценивается в 1,3 млрд долларов.

«В 2019 году мы нaчали думать о том, кaк мы можем привезти Месси в Майами, рaзвивающийся город мирового уровня. Мы хотим, чтобы люди, когдa думают о футболе в Америке, думали о Мaйами. Все хотят переехать сюда. Месси может преврaтить MLS в одну из двух или трех крупнейших лиг мирa», — цитирует Маса El Pais.

Добавим, что недавно «Интер Майами» возглавил бывший тренер «Барселоны» Херардо Мартино.