Марцел Личка получил розовый свитер с эмблемой «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка получил розовый свитер с эмблемой клуба. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
«Легендарный розовый свитер эксклюзивно для Марцела. На удачу», — главит заявление «Динамо».
Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.
Ранее Личка заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на два сезона.
источник: ФК «Динамо» (Москва)