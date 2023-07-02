Марцел Личка получил розовый свитер с эмблемой «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка получил розовый свитер с эмблемой клуба. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

«Легендарный розовый свитер эксклюзивно для Марцела. На удачу», — главит заявление «Динамо».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

Ранее Личка заключил с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на два сезона.