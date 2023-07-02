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Совладелец «Интер Майами» рассказал, с кем из бывших одноклубников Месси ведутся переговоры

Двое из них играли в «Барселоне».
02 июля 2023 15:51
автор: Александр Поволоцкий

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, кто из футболистов может появиться в клубе этим летом.

Напомним, что одним из новичком команды стал нападающий Лионель Месси. Позднее к «Интер Майами» присоединился бывший одноклубник аргентинца по «Барселоне» Серхио Бускетс.

«Кто ещe придет? Еще двоe или троe. Жорди Альба? С Жорди Альбой говoрили. Луис Суарес? У негo контракт, и я не знаю, получитcя ли это. С Ди Мариeй мы тоже разговаривали, но, поxоже, он собирается подписaть контракт с другой командой. Все объявлeния появятся до 15 июля», — цитирует Маса El Pais.

Ранее в СМИ сообщалось, что Анхель Ди Мария близок к переходу в «Бенфику».

источник: El Pais
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