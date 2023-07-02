Тедеев заявил, что в прошлом сезоне «Ростов» мог достичь большего

Экс-тренер «Ростова» Заур Тедеев высказал мнение о результатах своей команды в прошлом сезоне.

«Думаю, что четвертое место по итогам сезона – это прекрасный результат. Не стоит забывать о том, что «Ростов» является единственным клубом в РПЛ, в котором не выступают иностранные игроки. Здесь много талантливой молодежи из России. В прошлом сезоне «Ростов» мог достичь большего, но не хватило опыта. Я верю в этих молодых ребятах. Надеюсь, по итогам следующего сезона увидеть «Ростов» в первой тройке», — сказал Тедеев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам сезона РПЛ-2022/23 «Ростов» набрал 53 очка в 30 матчах и занял четвертое место.