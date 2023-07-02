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Агент Гайича высказался о возможной конкуренции его клиента с Марио Фернандесом 

Ранее сообщалось, что натурализованный бразилец может вернуться в стан армейцев в скором времени.
02 июля 2023 16:13
автор: Глеб Шевяков

Агент защитника ЦСКА Милана Гаийча, Раде Чалдович прокомментировал информацию о возможном возвращении Марио Фернандеса в московский клуб.

«Милан – большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом. И в «Бордо», и в «Црвене Звезде» у него была высокая конкуренция за место в стартовом составе, поэтому для Милана это привычная ситуация», – приводит слова Чалдовича Metaratings.ru.

Ранее президент красно-синих Евгений Гинер заявил, что 32-летний футболист вернется в столичную команду.

Напомним, что весной прошлого года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года он возобновил карьеру, перейдя на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле 2023 года расторг соглашение с бразильским клубом и с тех пор не играл. Его контракт с армейцами действует до конца сезона-2023/2024.

источник: Metaratings.ru
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