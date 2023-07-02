Бывший тренер «Алании» Тедеев оценил возможности российских специалистов работать в Европе

Экс-наставник «Алании» Заур Тедеев выразил мнение по поводу того, способны ли российские тренеры работать в европейских топовых чемпионатах.

«Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. В топ-5 лиг другой менталитет, другой уровень давления на специалиста. Но знания у наших тренеров отличные. С точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше», — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Тедеев находится без работы с марта 2023 года после того, как покинул должность главного тренера «Алании». Ранее он работал в «Ростове» и «Атырау».