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Отец Федор Кудряшова рассказал, где может продолжить карьеру его сын 

Сегодня, 2 июля, российский защитник покинул «Антальяспор».
02 июля 2023 16:40
автор: Глеб Шевяков

Василий Кудряшов, отец футболиста Федора, поделился планами бывшего защитника сборной России относительно своего будущего.

Отметим, что в воскресенье, 2 июля «Антальяспор» объявил об уходе 36-летнего игрока, так как его контракт с турецкой командой истек.

«Мы беседовали с сыном, он полностью восстановился, полноценно тренировался, выходил на замены в нескольких играх концовки чемпионата Турции. Сейчас Федор чувствует себя уверенно, проблем со здоровьем не испытывает и желает еще поиграть. Все будет зависеть от предложений. Федор готов рассмотреть варианты и из России, и из‑за рубежа. На данный момент конкретных предложений нет», — приводит слова Василия «Матч ТВ».

Добавим, что Кудряшов выступал за «Антальяспор» с января 2020 года. В сезоне-2022/2023 за «скорпионов» он провел 15 матчей и не отличился результативными действиями. Ранее в своей карьере он играл за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Терек», «Химки» и «Спартак». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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