Президент «Интер Майами» сообщил, сколько будет зарабатывать Месси в клубе  

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас назвал сумму, которую форвард Лионель Месси будет получать согласно контракту с «цаплями».

«По контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Я провел три года в переговорах о переходе Месси. Для заключения сделки был очень важен контракт с Apple», — приводит слова 61-летнего функционера Marca.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» рассчитывал подписать 36-летнего футболиста и предлагал ему контракт с заработной платой в размере 500 миллионов евро в год.

Добавим, что Месси присоединился к «Интер Майами» после того, как истек его контракт с «ПСЖ». В прошедшем сезоне за парижский клуб он сыграл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. В составе красно-синих он стал двухкратным чемпионом Франции.