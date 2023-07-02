«Тоттенхэм» выкупил защитника Порро у «Спортинга»

Фланговый защитник Педро Порро стал полноценным игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «шпоры» воспользовались правом выкупа испанского футболиста у «Спортинга» по окончании сезона-2022/2023. Сообщается, что 23-летний игрок обошелся лилейно-белым в 40 миллионов евро.

Добавим, что «Тоттенхэм» арендовал Порро у «Спортинга» в январе текущего года. В прошедшем сезоне за лондонцев он провел 17 матчей, отличился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.