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«Ювентус» отказал «Челси» в трансфере нападающего Влаховича 

Туринский клуб не устроила предложенная сумма за сербского игрока. 
02 июля 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Get Football News Italy.

Как утверждает источник, «пенсионеры» сделали первое предложение по 23-летнему футболисту в размере 60 миллионов евро, но «бьянконери» ответили на него отказом.

Ранее сообщалось, что в услугах серба также заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Арсенал».

Напомним, что Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за «старую синьору» на его счету – 42 игры, 14 голов и четыре результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.

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