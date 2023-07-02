«Ювентус» отказал «Челси» в трансфере нападающего Влаховича 

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Get Football News Italy.

Как утверждает источник, «пенсионеры» сделали первое предложение по 23-летнему футболисту в размере 60 миллионов евро, но «бьянконери» ответили на него отказом.

Ранее сообщалось, что в услугах серба также заинтересованы «Реал», «Бавария» и «Арсенал».

Напомним, что Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне за «старую синьору» на его счету – 42 игры, 14 голов и четыре результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.