Кудряшов высказался о возможном завершении карьеры футболиста 

Бывший защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, планирует ли он завершить профессиональную карьеру в ближайшее время.

Отметим, что в воскресенье, 2 июля, турецкий клуб объявил об уходе 36-летнего футболиста, так как его соглашение со «скорпионами» истекло.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. На данный момент мне нечего сказать совсем. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть», — приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кудряшов присоединился к «Антальяспору» в начале 2020 года. С тех пор за клуб из Антальи он сыграл 110 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя ассистами. За свою карьеру он также выступал за «Сочи», «Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Терек», «Химки» и «Спартак».