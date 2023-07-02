Мбаппе назвал свои условия по зарплате в случае перехода в «Реал» 

Форвард «ПСЖ» Килиана Мбаппе выдвинул свои зарплатные требования «Реалу» на фоне его возможного перехода в королевский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний футболист желает получать по контракту со «сливочными» 240 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что мадридцы подпишут французского нападающего в начале июля.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе парижан он принял участие в 43 матчах, отличился 41 забитым мячом и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.