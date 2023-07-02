Полузащитник сборной Венгрии Собослаи перешел в «Ливерпуль» 

«Ливерпуль» объявил о переходе хавбека Доминика Собослаи из «Лейпцига». Об этом сообщает пресс-служба красных.

По информации источника, 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами. Детали сделки в данный момент остаются неизвестны.

«Я очень рад. Мне понравилось все, что происходило в последние несколько дней, с нетерпением жду, когда смогу познакомиться со всеми. Теперь я здесь, в «Ливерпуле», и я счастлив. Считаю, для меня переход в такую команду — идеальный шаг вперед», — приводит слова венгра пресс-служба клуба АПЛ.

Добавим, что Собослаи играл за «Лейпциг» с января 2021 года. В прошедшем сезоне за «красных быков» он отыграл 46 матчей, забил десять голов и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 32 игры за сборную Венгрии, в которых он отличился семью забитыми мячами и отдал два ассиста.