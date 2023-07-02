«Динамо» объявило о договоренности с «Болоньей» по Моро

Московское «Динамо» объявило, что итальянская «Болонья» выкупила половину прав на хорватского полузащитника Николу Моро.

Согласно соглашению, Моро продолжит играть за «Болонью», где выступал в большей части прошлого сезона на правах аренды.

Таким образом, 25-летний футболист выступал за «Динамо» с 2020 по 2022 год, за это время он провел 66 матчей за бело-голубых, в которых забил пять голов и сделал 5 результативных передач. В составе «Динамо» Моро стал бронзовым призером чемпионата России.