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В «Интер Майами» прокомментировали интерес клуба к Альбе и Суаресу 

В команде MLS могут оказаться сразу четыре бывших игрока «Барселоны».
02 июля 2023 18:34
автор: Глеб Шевяков

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о возможных переходах защитника Жорди Альбы и нападающего Луиса Суареса в американский клуб.

«Мы говорили с Жорди Альбой, у Луиса Суареса есть контракт и пункт об отступных. Я не знаю, произойдет это или нет. Говорили с Ди Марией, но он планирует подписать контракт с другим клубом. Все объявления о контрактах будут сделаны до 15 июля», — приводит слова 61-летнего функционера El Pais.

Ранее к «цаплям» присоединились аргентинский форвард Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс. Все четыре футболиста в прошлом выступали за «Барселону».

Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 Альба договорился с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта. За карьеру в составе сине-гранатовых он провел 459 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

Луис Суарес в настоящее время играет за «Гремио». В 2023 году за бразильскую команду на его счету – 13 забитых мячей и девять ассистов в 28 проведенных встречах.

источник: El Pais
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