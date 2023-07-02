Названа причина, почему «Спартак» отказался от трансфера Габриэла Барбозы 

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза не перейдет в «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, красно-белые вышли из переговоров по бразильского форварду в связи с высокими требованиями игрока по зарплате. Сообщается, что представители 26-летнего футболиста запросили у московской команды заработную плату в размере 5,5 миллионов евро в год, не учитывая бонусные выплаты.

Однако Габигол по-прежнему может продолжить карьеру в России, так как на него претендуют ряд клубов РПЛ помимо «Спартака».

Напомним, что Барбоза выступает за «Фламенго» с 2019 года. В текущем году за бразильскую команду он сыграл 35 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-черными рассчитан до конца 2024 года. За свою карьеру он выступал за «Интер», «Бенфику» и «Сантос».

Также на его счету пять забитых мячей в 18 играх за сборную Бразилии.