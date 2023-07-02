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Непомнящий объяснил, что мешает «Спартаку» на равных конкурировать с «Зенитом»

По итогам прошедшего сезона в РПЛ питерский клуб стал чемпионом России, а красно-белые завоевали бронзу.
02 июля 2023 19:07
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил перспективы «Спартака» навязать конкуренцию «Зениту» в ближайшем будущем.

«Команды есть, которые могут составить конкуренцию «Зениту». Это и ЦСКА, и «Краснодар», «Локомотив» может побороться. А «Спартак» — команда настроения. Непонятно, что от нее ждать. Если внутри коллектива и вокруг него будет нормальная атмосфера, климат, то может побороться. По составу они абсолютно конкурентоспособны. Но если в клубе начнутся какие‑то скандалы, как это обычно бывает, «красно‑белые» могут посыпаться», – приводит слова 79-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз кряду. «Спартак» занял третью строчку в турнирной таблице и тем самым выиграл бронзовые медали РПЛ.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнется в период с 21 по 23 июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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