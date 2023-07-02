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«Балтика» минимально уступила «Шиннику» в товарищеском матче 

Игра футбольных клубов прошла на арене «Родина» в Химках. 
02 июля 2023 19:18
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Балтики» потерпели поражение от «Шинника» в контрольном матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ярославской команды.

Автором единственного забитого мяча стал хавбек черно-синих Артем Малахов, который отличился на 13-й минуте матча.

На 40-й минуте ярославцы остались в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник команды Михаил Гащенков.

Добавим, что в первом туре предстоящего чемпионата России «Балтика» встретится с «Сочи». Матч запланирован на 21–23 июля.

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) – «Шинник» (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Голы: – Малахов, 13.

Удаление: Гащенков, 40.

источник: «Советский спорт»
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