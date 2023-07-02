«Балтика» минимально уступила «Шиннику» в товарищеском матче 

Футболисты «Балтики» потерпели поражение от «Шинника» в контрольном матче.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ярославской команды.
Автором единственного забитого мяча стал хавбек черно-синих Артем Малахов, который отличился на 13-й минуте матча.
На 40-й минуте ярославцы остались в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник команды Михаил Гащенков.
Добавим, что в первом туре предстоящего чемпионата России «Балтика» встретится с «Сочи». Матч запланирован на 21–23 июля.
Товарищеский матч
«Балтика» (Калининград) – «Шинник» (Ярославль) – 0:1 (0:1)
Голы: – Малахов, 13.
Удаление: Гащенков, 40.
источник: «Советский спорт»