«Балтика» минимально уступила «Шиннику» в товарищеском матче 

Футболисты «Балтики» потерпели поражение от «Шинника» в контрольном матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ярославской команды.

Автором единственного забитого мяча стал хавбек черно-синих Артем Малахов, который отличился на 13-й минуте матча.

На 40-й минуте ярославцы остались в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник команды Михаил Гащенков.

Добавим, что в первом туре предстоящего чемпионата России «Балтика» встретится с «Сочи». Матч запланирован на 21–23 июля.

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) – «Шинник» (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Голы: – Малахов, 13.

Удаление: Гащенков, 40.