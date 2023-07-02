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Гарри Кейн может остаться в «Тоттенхэме»

Ранее ходили слухи о его переходе в «Баварию».
02 июля 2023 19:41
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Бэн Джейкобс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Бавария» улучшила предложение по нападающему. Ранее чемпионы Германии предложили за форварда 70 млн евро плюс бонусы, однако в «Тоттенхэме» решили отклонить предложение. В «Баварии» заявили, что готовы предложить более выгодные условия. Ранее сообщалось, что игрок сам также заявил, что готов к переходу в «Баварию».

Контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.

источник: «Советский спорт»
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