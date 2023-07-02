«Какое-то время еще необходимо». «Оренбург» рассказал об адаптации Ярошика

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как устроился на новом месте главный тренер основной команды Иржи Ярошик.

«Адаптация Иржи Ярошика проходит как обычно. Понятно, что все знакомятся: есть какие‑то новые нюансы и требования. На данный отрезок времени все неплохо. Но какое‑то время еще необходимо. Понятно, что Иржи еще предстоит понять, как все у нас устроено. А так все достаточно неплохо», - приводит «Матч ТВ» слова Андреева.

Ранее Андреев заявлял, что соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. До этого Ярошик работaл в чешском «Теплице».

Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».