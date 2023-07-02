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«Какое-то время еще необходимо». «Оренбург» рассказал об адаптации Ярошика

45-летний специалист возглавил команду из Российской премьер-лиги.
02 июля 2023 19:47
автор: Максим Скороходов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как устроился на новом месте главный тренер основной команды Иржи Ярошик.

«Адаптация Иржи Ярошика проходит как обычно. Понятно, что все знакомятся: есть какието новые нюансы и требования. На данный отрезок времени все неплохо. Но какоето время еще необходимо. Понятно, что Иржи еще предстоит понять, как все у нас устроено. А так все достаточно неплохо», - приводит «Матч ТВ» слова Андреева.

Ранее Андреев заявлял, что соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. До этого Ярошик работaл в чешском «Теплице».

Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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