ЦСКА планирует подписать бывшего игрока «Гамбурга» и «Фортуны»

Футбольный агент форварда ПАОКа Халеда Нарея, Эрсин Акан сообщил, что в услугах его клиента заинтересован ЦСКА.

«Халед Нарей может оказаться в ЦСКА. Ведутся ли переговоры? Скажем так, клубы общаются», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Нарей перешел в ПАОК в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за греческий клуб он сыграл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет три миллиона евро.

Большую часть карьеры 28-летний футболист провел в Германии, выступая за молодежные академии дортмундской «Боруссии», «Байера», а также за основные команды «Гамбурга», «Фортуны Дюссельдорф», «Падерборна» и «Гройтер Фюрта».