Буффон рассматривает возможность завершить карьеру этим летом 

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон может завершить профессиональную карьеру в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, 45-летний футболист раздумывает над тем, чтобы закончить выступления на профессиональном уровне в нынешнее межсезонье. Однако его соглашение с «крестоносцами» действует до конца июня 2024 года. Руководство желто-синих может предложить вратарю пост в административном отделе клуба.

Добавим, что Буффон является воспитанником «Пармы». Он вернулся в стан «герцогских» в июле 2021 году. В прошедшем сезоне за команду серии Б он сыграл 19 матчей, пропустил 24 гола и отстоял пять встреч на ноль. Он является чемпионом мира 2006 года, десятикратным чемпионом Италии и двухкратным чемпионом Франции. Ранее голкипер выступал за «Ювентус» и «ПСЖ».