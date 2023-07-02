Совладелец «Интер Майами» подтвердил, что Месси получит долю в клубе

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал прессе, что побудило Месси перейти в именно в эту команду.

«Месси приехал сюда с желанием оставить след. Причем не только футбольными навыками. Когда он завершит карьеру, у него будет доля в клубе», - приводит Marca слова Маса.

Добавим, что Месси присоединился к «Интер Майами» после того, как истек его контракт с «ПСЖ». В прошедшем сезоне за парижский клуб он сыграл 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. В составе «красно-синих» он стал двухкратным чемпионом Франции.