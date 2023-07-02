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Орлов оценил шансы «Спартака» бороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне 

Сине-бело-голубые на протяжении пяти лет выигрывают титул РПЛ. 
Орлов оценил шансы «Спартака» бороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне 
02 июля 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможностях «Спартака» конкурировать с «Зенитом» за звание чемпиона России в сезоне-2023/2024.

«Сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге занял третье место. Не знаю, как все внутри, но самое главное — стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли нехорошо. Плюс свои лидеры не растут, выступают на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду», — приводит слова 78-летнего журналиста Sport24.ru.

Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионом России стал «Зенит». Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд. «Спартак» завершил розыгрыш РПЛ на третьей строчке, завоевав бронзовые медали чемпионата страны.

источник: Sport24.ru
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