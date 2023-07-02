Канчельскис в ближайшее время может возглавить зарубежный клуб 

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что в настоящее время ведет переговоры с клубом на предмет его возможного назначения на должность главного тренера. С этой целью он ранее покинул страну.

«Сейчас нахожусь за границей. На переговорах как раз нахожусь. Переговоры продвигаются хорошо, все отлично», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Российский специалист не назвал конкретную команду, с которой обсуждает условия сделки.

Напомним, что Канчельскис не занимался тренерской деятельностью около трех лет. В октябре 2020 года он покинул пост главного тренера «Навбахора» и с тех пор не тренировал. Ранее он также работал в «Уфе», «Волге» и «Юрмале».