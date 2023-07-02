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Агент Барбозы высказался об интересе команды РПЛ к его клиенту 

В данный момент бразильский форвард выступает за «Фламенго». 
Агент Барбозы высказался об интересе команды РПЛ к его клиенту 
02 июля 2023 21:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Агент Хуниор Педрос, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, подтвердил новость о том, что в услугах футболиста заинтересован российский клуб.

Ранее появилась информация, что «Спартак» вышел из переговоров по трансферу 26-летнего игрока из-за высоких зарплатных запросов форварда.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом. Но информация о зарплате не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», — приводит слова представителя Габигола Sport24.ru.

Добавим, что Барбоза присоединился к «Фламенго» в 2019 году. С тех пор за красно-черных он отыграл 226 матчей, в которых забил 136 голов и отдал 37 результативных передач. Ранее в карьере он играл за «Интер», «Бенфику» и «Сантос». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 21 миллион евро.

источник: Sport24.ru
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