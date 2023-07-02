Бывший генменеджер «Спартака» Хаджи был госпитализирован 

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи признался, что в данный момент находится на госпитализации.

«Нахожусь в больнице, пробуду здесь до среды, наверное. Ничего серьезного, просто лег в больницу. Тоже надо прокапаться, почистить сосуды для профилактики. Чувствую себя ничего», — приводит слова экс-администратора красно-белых Хаджи Sport24.ru.

Напомним, что за свою карьеру в спортивной сфере Хаджи трудился в качестве администратора и генерального менеджера «Спартака» на протяжении почти 30 лет (с 1980 по 2008 годы).