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Бывший генменеджер «Спартака» Хаджи был госпитализирован 

77-летний функционер рассказал об этом, находясь в больнице. 
02 июля 2023 22:00
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи признался, что в данный момент находится на госпитализации.

«Нахожусь в больнице, пробуду здесь до среды, наверное. Ничего серьезного, просто лег в больницу. Тоже надо прокапаться, почистить сосуды для профилактики. Чувствую себя ничего», — приводит слова экс-администратора красно-белых Хаджи Sport24.ru.

Напомним, что за свою карьеру в спортивной сфере Хаджи трудился в качестве администратора и генерального менеджера «Спартака» на протяжении почти 30 лет (с 1980 по 2008 годы).

источник: Sport24.ru
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