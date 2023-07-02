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«Ньюкасл» желает усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Сити»

Черно-белые нацелились на двух хавбеков «пенсионеров» и «горожан».
02 июля 2023 22:17
автор: Глеб Шевяков

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписать двух полузащитников – Конора Галлахера из «Челси» и Калвина Филлипса из «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, «сороки» рассчитывают взять английских футболистов в аренду в летнее трансферное окно, так как бюджет команды не позволяет им совершить полноценные трансферы игроков. Сообщается, что фаворитом на подписание остается 23-летний хавбек лондонского клуба.

Добавим, что Галлахер является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне в составе синих он принял участие в 45 играх, отличился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

Филлипс присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. С тех пор за команду Хосепа Гвардиолы он провел 21 матч и не отметился результативными действиями.

источник: The Telegraph
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