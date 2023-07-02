«Ньюкасл» желает усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписать двух полузащитников – Конора Галлахера из «Челси» и Калвина Филлипса из «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, «сороки» рассчитывают взять английских футболистов в аренду в летнее трансферное окно, так как бюджет команды не позволяет им совершить полноценные трансферы игроков. Сообщается, что фаворитом на подписание остается 23-летний хавбек лондонского клуба.

Добавим, что Галлахер является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне в составе синих он принял участие в 45 играх, отличился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

Филлипс присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. С тех пор за команду Хосепа Гвардиолы он провел 21 матч и не отметился результативными действиями.