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Семин оценил перспективы Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе 

Брат российского футболиста Алексей покинул российский чемпионат в 2020 году. 
Семин оценил перспективы Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе 
02 июля 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу уровня полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука, а также высказался о возможности игрока перебраться в европейский чемпионат.

«Антон играет в очень популярном, достойном клубе. У Алексея сложилась ситуация, что он хорошо сыграл в Лиге чемпионов, удачно проявив себя в игре против «Ювентуса», вот и получил приглашение. Если Антон хорошо проведет сезон, возможно, получит вызов. Он талантлив, играет на высоком уровне, поэтому есть все шансы! Думаю, что Антон такого же уровня, как и Алексей. Просто брату повезло больше», — приводит слова 76-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, что Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/2023 он в составе железнодорожников сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с московской командой действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро. Он является чемпионом России 2018 года и четырехкратным обладателем Кубка страны.

источник: Sport24.ru
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