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Бывший футболист сборной России стал обладателем уникального достижения 

Игрок похвастался тем фактом, что таких результатов нет ни у Лионеля Месси, ни у Криштиану Роналду.
02 июля 2023 22:46
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что он стал обладателем исторического достижения после того, как его команда «Родина Медиа» одержала победу в розыгрыше Медиалиги 2023 года.

Отметим, что в финале турнира медийный клуб бывшего игрока железнодорожников обыграл 2DROTS со счетом 3:1.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду! «Родина Медиа» — Чемпионы!» — заявил 36-летний хавбек в своих соцсетях.

Добавим, что на профессиональном уровне Тарасов играл за «Томь», «Москву», «Рубин», «Велес» и «Локомотив». В составе красно-зеленых он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. Он завершил профессиональную карьеру в прошлом году.

источник: «Советский спорт»
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