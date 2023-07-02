Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кристиан Тассано планирует остаться в РПЛ.

«Тассано останется в России. На рынке происходят различные движения и нужно немного подождать в данной ситуации. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся, запросы есть», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Тассано намерен покинуть «Химки», вылетевшие в Первую лигу.

В составе подмосковной команды Тассано провел шесть матчей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.