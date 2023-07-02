«Страсбур» назначил Патрика Виейру на пост главного тренера клуба 

Бывший наставник «Кристал Пэлас» и «Ниццы» Патрик Виейра стал главным тренером «Страсбура». Об этом сообщает пресс-служба клуба из района Эльзасы.

Как утверждает источник, стороны заключили трудовое соглашение до конца сезона-2025/2026.

Напомним, что в середине марта 2023 года Виейра был отправлен в отставку с должности главного тренера «Кристал Пэлас». Он руководил «орлами» около двух лет.

Ранее стало известно, что владельцы «Челси» приобрели контрольной пакет акций «Страсбура».