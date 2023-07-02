В «Лейпциге» прокомментировали возможный переход Гвардиола в «Манчестер Сити» 

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберл подтвердил, что защитник Йошко Гвардиол в ближайшее время может перейти в «Манчестер Сити».

«Гвардиол и его агенты сообщили нам о своем желании перейти в «Манчестер Сити». Мы ведем переговоры с клубом. За 100 миллионов евро плюс бонусы Гвардиол окажется в надежных руках Пепа. Этот трансфер сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории. Это может занять еще несколько дней», — приводит слова 49-летнего функционера The Times.

Ранее появилась информация, что 21-летний игрок согласовал контракт с «горожанами» и желает продолжить карьеру в АПЛ.

Напомним, что Гвардиол играет в составе «Лейпцига» с июля 2021 года. В прошедшем сезоне за «красных быков» он принял участие в 41 матче и отличился тремя забитыми мячами. Его действующее соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2027-го.