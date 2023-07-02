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Паоло Барбоза: возможно, что Сперцяном интересуются в Англии

По слухам игрок входит в сферу интересов «Манчестер Сити».
02 июля 2023 23:38
автор: Александр Кожевников

Португальский агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян — хороший игрок. Все будет зависит от предложения. Важно, сколько денег хочет «Краснодар» получить за него. Возможно, интерес «Манчестер Сити» действительно был. Скауты наверняка смотрели его и знают о таком футболисте. У всех клубов есть несколько вариантов на усиление. Вполне возможно, что Сперцяном интересуются в Англии. Он точно находится в сфере интересов многих топовых европейских клубов», - приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что некоторые зарубежные клуб хотят купить Эдуарда Сперцяна. Однако, согласно данным источника, сам армянский полузащитник не желает менять клубную прописку. Он уже начал подготовку к грядущему сезону в составе «Краснодара».

Напомним, что 23-летний игрок является выпускником футбольной академии «Краснодара», в которую он пришел в 2010 году. В 2018 году он дебютировал за основной состав «быков» в возрасте 18 лет. В прошлом сезоне он сыграл за краснодарский коллектив 41 матч, забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

источник: «Спорт-Экспресс»
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