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Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, обыграв Францию

Матч прошел в Клуже.
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, обыграв Францию
02 июля 2023 23:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: УАФ

Сборная Украины победила Францию со счетом 3:1 в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы.

На гол нападающего Райана Шерки (19-я минута) украинцы ответили дублем полузащитника Георгия Судакова, который забил с пенальти (32) и с игры (44), и мячом хавбека Артема Бондаренко (86).

В полуфинале турнира сборная Украины 5 июля сыграет с Испанией.

Молодежный чемпионат Европы-2023

Четвертьфинал

Франция (U-21) – Украина (U-21) – 3:1 (2:1)

Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен.), 44; Бондаренко, 86

источник: «Советский спорт»
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