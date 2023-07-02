Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, обыграв Францию

Сборная Украины победила Францию со счетом 3:1 в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы.
На гол нападающего Райана Шерки (19-я минута) украинцы ответили дублем полузащитника Георгия Судакова, который забил с пенальти (32) и с игры (44), и мячом хавбека Артема Бондаренко (86).
В полуфинале турнира сборная Украины 5 июля сыграет с Испанией.
Молодежный чемпионат Европы-2023
Четвертьфинал
Франция (U-21) – Украина (U-21) – 3:1 (2:1)
Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен.), 44; Бондаренко, 86
источник: «Советский спорт»