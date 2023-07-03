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«Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару 600 млн евро за три года контракта

Неймар может перебраться в Саудовскую Аравию.
03 июля 2023 08:48
автор: Виталий Овсянников

31-летний бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ на позиции нападающего, может стать игроком клуба Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Об этом сообщает спортивный обозреватель Fanatik Якуп Чинар в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Неймару контракт на три года с заработной платой 200 млн евро в год. Таким образом, за три сезона бразильский форвард может заработать 600 млн евро.

Текущее соглашение Неймара с ПСЖ завершается в середине 2025 года. Также в ряде СМИ появлялась информация о том, что бразилец может вернуться в «Барселону».

Напомним, что в «Аль-Хиляль» уже перешли Калиду Кулибали из «Челси» и Рубен Невеш из «Вулверхэмптона».

источник: «Советский спорт»
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