Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно

24-летний французский форвард клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не станет игроком мадридского «Реала» в текущее летнее трансферное окно.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Согласно данным источника, «Реал» принял решение отказаться от приобретения звездного француза этим летом. Однако издание допускает вариант, что Мбаппе подпишет предварительное соглашение с мадридским клубом в январе 2024 года – за полгода до окончания его контракт с парижанами.

Напомним, что Килиан Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» в середине 2017 года. В прошлом сезоне за 43 игры в клубе он забил 41 гол.