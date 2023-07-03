Тренер женской сборной ЮАР вызвал в команду 13-летнюю футболистку из-за бойкота основного состава

Основной состав женской сборной ЮАР по футболу бойкотировал товарищеский матч с Ботсваной, сообщает Goal со ссылкой на AFP.

По данным источника, причиной недовольства стали низкие выплаты футболисткам. Кроме того, нарекания вызвало и состояние поля, на котором должна была состояться игра. Игроки высказали опасения, что оно может привести к травмам накануне старта женского чемпионата мира.

Для того, чтобы провести матч, главному тренеру команды Дезире Эллис пришлось вызывать дополнительных игроков, в том числе и 13-летнюю футболистку. Матч закончился поражением южноафриканской сборной со счетом 0:5.

Женский чемпионат мира пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная ЮАР сыграет в одной группе с командами Аргентины, Италии и Швеции.