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Тренер женской сборной ЮАР вызвал в команду 13-летнюю футболистку из-за бойкота основного состава

Сборной предстоят игры на чемпионате мира, стартующем в конце июля.
03 июля 2023 09:14
автор: Александр Евграфов

Основной состав женской сборной ЮАР по футболу бойкотировал товарищеский матч с Ботсваной, сообщает Goal со ссылкой на AFP.

По данным источника, причиной недовольства стали низкие выплаты футболисткам. Кроме того, нарекания вызвало и состояние поля, на котором должна была состояться игра. Игроки высказали опасения, что оно может привести к травмам накануне старта женского чемпионата мира.

Для того, чтобы провести матч, главному тренеру команды Дезире Эллис пришлось вызывать дополнительных игроков, в том числе и 13-летнюю футболистку. Матч закончился поражением южноафриканской сборной со счетом 0:5.

Женский чемпионат мира пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Сборная ЮАР сыграет в одной группе с командами Аргентины, Италии и Швеции.

источник: Goal.com
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