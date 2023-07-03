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Ковтун сравнил российских и иностранных тренеров

Не все так очевидно.
03 июля 2023 09:16
автор: Максим Скороходов

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун оценил силу российских тренеров.

«У нас есть хорошая тренерская школа: советская система нам дала достойную базу, многие тренеры из других стран ориентировались на Лобановского и Бескова. В общей массе российские специалисты не уступают иностранным. Все зависит от возможностей: какой карт-бланш дадут тренеру по приобретению игроков, как долго можно будет выстраивать команду», - приводит «Матч ТВ» слова Ковтуна.

В настоящий момент Юрий Михайлович работает помощникам главного тренера в «Родине». В прошлом сезоне московский клуб занял пятое место в Первой лиге и играл в переходных матчах за право выступить в РПЛ-2023/24, где по сумме двух матчей «Родина» уступила «Пари НН» (0:3, 2:0).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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