Дмитрий Тихий перешел в «Пари НН»

30-летний российский футболист Дмитрий Тихий, ранее выступавший за «Химки» на позиции защитника, стал игроком «Пари НН».

«Удачи в составе «Пари НН», Дмитрий!» — написала пресс-служба «Химок».

Напомним, что в составе подмосковного клуба он выступал в период с 2019 по 2023 годы, после чего ушел оттуда со скандалом. В СМИ попала аудиозапись, на которой наставник «Химок» Спартак Гогниев оскорблял Дмитрия Тихого в жесткой форме в то время, как футболист тренировался в тренажерном зале. Ранее Гогниев отстранял его от тренировок в общей группе, не объясняя причины. Из-за неадекватного поведения тренера Тихий разорвал соглашение с «Химками».

В нижегородском клубе защитник будет выступать под номером 26.