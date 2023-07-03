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Тактаров назвал украинского футболиста Зинченко паникером: поэтому от него избавился Гвардиола

Правда от экс-бойца UFC.
03 июля 2023 09:41
автор: Максим Скороходов

Олег Тактаров, известный по выступлениям в UFC, назвал минусы украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко, ранее представлявшего «Манчестер Сити».

«Он паникер, который ломается в самых важных матчах. Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает. В финале Лиги чемпионов он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала». Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола», - приводит «Метарейтинг» слова Тактарова.

В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 27 матчей за «канониров», забил один мяч и поучаствовал еще в двух голах.

Добавим, что украинский хавбек пропустил концовку чемпионата из-за проблем с икрами.

источник: «Метарейтинг»
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