Тактаров назвал украинского футболиста Зинченко паникером: поэтому от него избавился Гвардиола

Олег Тактаров, известный по выступлениям в UFC, назвал минусы украинского полузащитника «Арсенала» Александра Зинченко, ранее представлявшего «Манчестер Сити».

«Он паникер, который ломается в самых важных матчах. Он техничный игрок, но хорош, когда команда и так выигрывает. В финале Лиги чемпионов он накосячил, как и в этом сезоне в решающих матчах за чемпионство в составе «Арсенала». Поэтому от него и избавился Хосеп Гвардиола», - приводит «Метарейтинг» слова Тактарова.

В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 27 матчей за «канониров», забил один мяч и поучаствовал еще в двух голах.

Добавим, что украинский хавбек пропустил концовку чемпионата из-за проблем с икрами.