Яя Туре: когда-то просил руководство «Манчестер Сити» подписать Садио Мане

40-летний экс-футболист Яя Туре, ранее выступавший за «Манчестер Сити» на позиции полузащитника, поделился воспоминаниями о том, как он просил руководство «горожан» купить форварда Садио Мане.

«Когда я играл за «горожан», Мане выступал за «Саутгемптон». Я всегда хотел играть с ним в одной команде. Я достаточно высоко оценивал его уровень и не понимал, почему наше руководство его не покупает. В итоге, несмотря на мои просьбы, его не купили, и он ушел в «Ливерпуль». А теперь посмотрите, что он сделал для мерсисайдцев. Он был одним из лучших в составе», — цитирует Туре BBC.

Напомним, что Мане выступал за «Саутгемптон» в период с 2014 по 2016 годы, после чего перешел в «Ливерпуль».