Президент «Родина Медиа» Тарасов сравнил себя с Месси и Роналду

Бывший игрок «Локомотива» и президент медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что добился уникального достижения в своей карьере.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду!» - говорится в публикации, размещенной Тарасовым в социальных сетях.

В субботу футболисты «Родина Медиа» стали победителем Медиалиги, обыграв в финале турнира 2DROTS со счетом 3:1. Тарасов в составе «Локомотива» становился чемпионом страны в сезоне-2017/18, а также трехкратным обладателем Кубка России в 2015, 2017 и 2019 году.