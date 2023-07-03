Деку: У Португалии на ЧМ было лучшее поколение игроков, но у нас нет Месси

45-летний экс-футболист «Барселоны» и португальской сборной Деку вспомнил об успехе аргентинской сборной на ЧМ-2022.

«У Португалии на этом турнире было лучшее поколение игроков за долгое время. Однако у нас нет Месси, поэтому мы не выиграли. Аргентина победила на ЧМ только потому, что у них есть Месси», — цитирует Деку издание TR Sports.

Напомним, что на ЧМ-2022 Месси провел 7 встреч за аргентинскую сборную, в которых забил 7 голов и оформил 3 ассиста. Его команда обыграла в финале Францию, и в третий раз в истории стала чемпионом мира.