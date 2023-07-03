Тренер «Зенита» Семак: Барриос прибудет в команду завтра. Вендела пока нет

В преддверии матча Кубка PARI Премьер против «Црвены Звезды» российский специалист Сергей Семак, занимающий пост главного тренера «Зенита», прокомментировал текущее положение дел в своей команде.

«Мы продолжаем подготовку к официальным встречам. Нет смысла готовиться отдельно к «Црвене Звезде», ведь это товарищеская игра. Новые футболисты в нашу команду не приехали. Подготовку к сезону проводят те, кто приехал ранее. Пока не рассчитываем на Родригао, который восстанавливается после травмы. Барриос прибудет в команду завтра. Вендела пока нет. Мы проведем два матча, по итогам которых я определюсь с основным составом на грядущий сезон. Вскоре мы решим, кто начнет сезон в воротах. Учитываем не только товарищеские матчи, но и тренировки», — цитирует Семака издание Sport24.

Ранее Сергей Семак говорил, что Вендел решил покинуть «Зенит» и сейчас находится в поиске новой команды. Ряд источников сообщали о том, что бразильский полузащитник получил предложение о переходе в «Рому».